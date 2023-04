Lamene KRIM

Je ne cherche aucun travail j'ai deja bcp donné.. .. Has been est un super job . Je savoure chaque jour et il va y avoir des conflits d'agenda .. Ecrire, faire de la musique, voyager, replonger dans l Histoire, rigoler, faire la fete avec mes ami(e)s,bref jouir du temps comme pour le dompter enfin alors que pendant des années il m'a manqué ..

En revanche, j'accepte bien volontier de faire profiter de mon experience de manager et d'IBM , comme je le fais , actuellement en coachant des personnes à gerer leur carrière ou faire un discours ou une présentation en public, et un chef d'entreprise à mieux s'organiser dans l'efficacité avec ses equipes/produits. Gratis en partageant un café .Pas d argent ,donnez le à ceux qui bossent ou qui en cherche, moi je me régale et savoure chaque jour.



Mes compétences :

Art

Coaching

Histoire

Tennis