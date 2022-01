Lamiae OUMNIH

Le choix de l'informatique comme activité professionnelle fut une décision évidente et spontanée.



Avec son catalogue "métiers" très riche et étant en perpétuelle évolution, chaque nouvelle mission, chaque nouveau projet représente un nouveau défi.



Après plusieurs années d'expérience dans des entreprises de renom, l'opportunité de travailler au profit d'une association exerçant dans le milieu social, médico-social, santé, animation et service, s'est présentée à moi.



Responsable SI de l'AEMC est aujourd'hui mon nouveau défi, avec un contexte et des objectifs autres que ceux qui ont rythmé mes expériences passées ...



Mes compétences :

Agile SCRUM

Assurance Qualité

Best practices

Cloud computing

CMMI

Consulting

Gestion de projet

Gouvernance du SI

Maîtrise d'ouvrage

Méthode agile

Méthodologies

NTIC

Qualité

Saas

Scrum

SSII

Informatique

Conseil