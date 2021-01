Lamine MESSAOUDENE

Bac 96 science exactes, ingenieur genie civil en 2001

université de batna.

8 ans ingénieur (QA/QC, Construction industriel) .

chargé du contrôle de la qualité des travaux de génie civil et thématique au sein d'un chantier,

évaluer et appliquer les standards techniques d'ingénierie, les procédures et les critères en utilisant le jugement pour faire les adaptations et les modifications.

assister le responsable du projet en apportant des données susceptibles d'identifier les facteurs clefs du succès, le timing de l'approvisionnement à livrer et établir les structures de répartition du travail commun.

Compétence dans le cadre de la gestion de la documentation QA/QC



Mes compétences :

Quality Control

Quality Assurance

SAP IS BANKING

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Autocad