Lana FALAISE - UNG

Bonjour,

Polyvalente, dynamique, ayant une bonne gestion des priorités et un bon sens du contact, je vous propose mes services en tant qu'assistante administrative et commerciale.

J'ai également une expérience entrepreneurial dans le commerce de bouche et dans l'événementiel et j'ai pu grâce à cela développer un grand sens de l'organisation. La satisfaction du client est le point clés de ma motivation.



N'hésitez pas à me contacter pour un premier échanges.



A très bientôt



Lana Falaise



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel