Mes compétences :

Windows XP&7

VoIP

MS Office

Windows 2000

Windows Server 2003/2008/2008 R2

Communication

IT Support

Team player

Data Center

Languages

Unix/Linux

WebEx

Active Directory and Group Policy

VMware Solution

IT Security

Dell Server Hardware

IBM Server Hardware

HP Server Hardware

Sun / Oracle Server Hardware

SharePoint 2007

Technical Documentation

SolarWinds