Lara CLAUSE

Après plus de 15 ans d'expérience dans le marketing, il est devenu indispensable pour moi de me tourner vers l’avenir et d’envisager les outils de demain qui serviront le métier.



C'est dans cet optique que j'intègrerai à partir de septembre le MBA Web Management, Marketing Digital et Réseaux Sociaux de Sup de Pub Bordeaux à partir de septembre 2017.



Dans ce cadre, je suis à la recherche d'une entreprise qui souhaiterait bénéficier de ma montée en compétence dans ce domaine.



Mes compétences :

Gestion de projet

Statistiques

Marketing

Études quantitatives