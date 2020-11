Larbi AIT HDA

Avec les milieux professionnels de maintenance des unités (centrales thermiques, Barrages hydro-électriques, cimenterie...), de construction métallique et montage des unités industrielles, j'ai acquis une solide connaissance en gestion des projets.

Mon expérience professionnelle s'étend à travers une variété d'activités avec une expérience réussie et prouvée:

*Suivi et gestion des projets

* planification des projets (MS-PROJECT)

*Gestion et suivi de la fabrication

*Contrôle qualité;tuyauterie,chaudronnerie, structure métallique,hydro-électrique (Barrages),

soudage,et peinture

* Organisation des expéditions et livraisons

*Gestion de la Maintenance mécanique et électrique

*Gestion des affaires

*Coordination technique et administrative



Spécialités : Fabrication et montage des équipements métallique,chaudronnerie ,tuyauterie ( HP et BH),hydro-électrique (Barrages) et maintenance industrielle



Mes compétences :

Suivi de production

Suivi de fabrication

Suivi qualité

Coordinateur Projet

Suivi du planning

Chaudronnerie

Charpente métallique

Tuyauterie

Gestion de projet

gestion maintenance

Microsoft Project

ISO 900X Standard

Autocad