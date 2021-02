Le cabinet de psychologie créé il y a plus de 20 ans par Latifa Gilliotte, psychanalyste , proposait des consultations classiques.

Pour répondre au mieux à la forte demande du public face à la pression sociale (particuliers, structures et entreprises), il a semblé pertinent de créer un centre de psychologie, composé dune équipe pluriprofessionnels diplômés expérimentés.

Nous comptons dans notre équipe : Psychologue clinicien, Psycho-criminologue, Psychanalyste, Psychologue du Travail, Neuropsychologue, Naturopathe, Hypnothérapeute, Sophrologue.

Ainsi dans cette démarche innovante qui nexiste pas ailleurs dans le département et dans les départements limitrophes, le Centre de Psychologie Gilliotte répond de manière personnalisée et cohérente aux différents besoins dun public varié.

Les séances peuvent être proposées : en groupe, en individuel au cabinet ou sur site.

Notre Facebook : centre de psychologie Gilliotte

Notre site internet : https://www.centredepsychologiegilliotte.com/