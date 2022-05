Romain GILLIOTTE

Formé comme ingénieur logiciel à EPITA, mais épris d'universités en ligne depuis, j'ai travaillé depuis 2010 dans différentes entreprises qui m'ont laissé m'exprimer en tant qu'architecte logiciel et programmeur sur des projets de moyenne ou grande dimension.



Je tente depuis de me diversifier autant que possible dans différentes technologies afin de pouvoir réaliser les choix les plus cohérents possible quand je suis mis face à un nouveau projet.



Depuis l’avènement des radios définies logiciellement, je développe également un intérêt pour les communications sans fil et l'électronique, pour l'instant uniquement par loisir, mais songe à me diversifier pour être plus proche du matériel.



Enfin, ayant vécu 16 ans en Espagne, j'envisage de m'installer à moyen terme dans un pays étranger.



Mes compétences :

Javascript

Programmation c

SQL

Flash

Programmation orientée objet

Django

Python

PHP5

Programmation C++

Architecture logicielle

Nodejs

AngularJS

Backbone.js

NoSQL