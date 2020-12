Je souhaite travailler dans une entreprise où je suis en contact avec les personnes car c'est ce que j'aime vraiment. J'aime beaucoup me rendre utile, renseigner, orienter et aider. Je souhaite apprendre et progresser et évoluer.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Access

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Windows