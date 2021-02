Laura DEPRIESTER

Mon parcours actuel est centré sur la gestion de l'eau et plus particulièrement l'hydrobiologie.

Je possède aujourd'hui 2 ans d'expérience dans la gestion de l'eau, me suis spécialisée au fil de mon parcourt sur la biologie des milieux aquatiques.

Passionnée par le fonctionnement de ce monde aquatique, j'utilise mes compétences en ichtyologie, en macro-invertébrés et en diagnostic écologique pour étudier et préserver les milieux.

Après avoir complété ma formation grâce au Master Écologie et développement durable à l'UCO (Angers), je participe aujourd'hui à de nombreuses études sur la faune aquatiques.



Mes compétences :

Pack office

Télédétection. Traitement d'images satellitai

Système d'information géographique

Permis de conduire

Eau

Environnement

Ecologie

Inventaire odonate

Pêche électrique

IBGN

Inventaire amphibien

Ichtyologie

Diagnostic écologique