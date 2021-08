Laura FIGEL (DIDIERJEAN)

Après avoir obtenu mon Master couplé à un Cursus Master Ingénierie, j'ai effectué mon doctorat à Saint Gobain PAM et au LCPME. J'ai étudié la (bio)corrosion de matériaux métalliques et plus particulièrement de la fonte. Ce sujet est multi-disciplinaire (i.e. microbiologie, chimie, électrochimie, science des matériaux), il est en pleine exploration et encore peu compris.

Je suis actuellement en fin de doctorat et je suis désormais à la recherche d'un poste d'ingénieur en R&D sur la région Grand Est. J'ai acquis de nombreuses connaissances et compétences notamment en gestion de projet. De plus, l'adaptabilité et la curiosité me définissent plutôt bien.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse ou afin de discuter de (bio)corrosion !