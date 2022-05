Laura GUILLAUME

Technicienne qualité axée technique: proche des produits et des process, je suis curieuse et aime connaitre les différents processus de fabrication. Diplômée dun DUT génie mécanique et productique, et d'une licence professionnelle qualité sécurité environnement, je suis une personne manuelle et terrain.

Dun bon relationnel, jaime être en contact avec les clients, les fournisseurs, mais également de la production.