Laura MORRONGIELLO

"Rien de grand n'a jamais été accompli sans passion", Hegel



Juriste motivée et déterminée, spécialiste en droit privé, je cherche à développer mon réseau professionnel.



Le sérieux et le dynamisme sont à mon sens des éléments déterminants, et nécessaires pour mener à bien chaque mission.



Contactez-moi pour de plus amples informations sur mes compétences, ma motivation et mes objectifs professionnels.



Mes compétences :

Droit des contrats

Responsabilité civile

Responsabilité médicale

Droit de la famille

Droit patrimonial

Droit des sociétés

Droit commercial

Droit social

Procédures civiles d'exécution

Autonomie

Communication - relations clients