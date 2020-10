Laura PAUL-PREVOST

Laura : 25 ans, ambitieuse, dynamique, autonome et aime travailler en équipe

Diplômée d'un Mastère spécialisé Manager de l'Amélioration continue et de l'Excellence opérationnelle en 2020 (Ecole d'Ingénieur du CESI)

Diplômée d'un Certification professionnel de Responsable Qualité, Sécurité, Environnement en 2019 (Certification professionnelle du CESI)

Obtention du Certificat de connaissances Black Belt Lean Six Sigma (obtenu en septembre 2020)

Obtention d'une Attestation d'auditeur QSE délivrée par le CESI (formation de 4 jours en juin 2018)



Expérimentée en gestion des projets damélioration continue dans un contexte et une culture de changement.

Force de proposition dans lamélioration des résultats et l'identification des priorités.

Capacité à utiliser de manière pragmatique les outils et méthodologies d'Amélioration Continue, tels que Lean Six Sigma et la gestion du changement pour obtenir des résultats.



Disponible à partir d'Avril 2021

Mobile sur lensemble de la France

Je cherche à intégrer une société qui me permettra de mettre à profit les connaissances et compétences acquises durant mes 3 années dalternance

Intéressée par un poste dingénieure ou de manager en amélioration continue et/ou en qualité.



Si vous souhaitez me contacter :

laura.paulprevost@gmail.com

06 62 24 98 06