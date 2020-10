Laura TIELIE

L'international est ma passion. J'en ai étudié ses différentes facettes lors de mes études (BTS Assistant Trilingue anglais/espagnol puis un Master en Commerce International) ainsi que durant mes différentes expériences à l'étranger d'environ 3-4 années (Madrid, Coventry, Bristol, Cork, Valence...).



On dit de moi que je suis un moteur. Je suis organisée, disponible et consciencieuse, tout en étant force de proposition. J'aime les choses bien faites et ai le sens du service client.



Aujourd'hui, je suis en veille active. Je travaille dans le textile depuis 3-4 ans. J'ai acquis beaucoup de connaissances techniques et souhaiterais évoluer vers un poste d'acheteuse dans ce même domaine.



Mes compétences :

Informatique

Pack Microsoft Office

SAP

assistant commercial

Commerce International

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Gemini

Apple iWork

Achat

Solin

Sage

Centric

Nodhos