Laura YLLAN

FORFAITISTE CONFIRMEE

Passionnée de voyages et à la recherche dun poste au sein dun service production pour groupes, individuels ou événementiel afin de concevoir des forfaits sur mesure pour une clientèle internationale.



- Forte de plusieurs expériences dans lindustrie touristique (réceptif, tours opérateurs, agence événementielle)

- Compétences en vente, suivi de réservations, production sur mesure, édition de brochures, projets groupes & MICE

- Aptitude à gérer des dossiers aussi bien pour des individuels que pour des groupes

- Capable de prioriser, mener plusieurs tâches à la fois, et respecter des échéanciers serrés

- Travail de qualité et professionnalisme y compris en haute saison

- Accompagnements de groupes et repérages clients à destination pour une expérience terrain complète

- Passionnée de voyages et de la diversité culturelle de chaque pays et de la découverte des paysages du monde

- Autonome et réactive lors de difficultés rencontrées

- Expériences de volontariat à l'étranger (Australie, Nouvelle-Zélande, Samoas, Polynésie Française) afin de mettre à profit mon dynamisme et ma soif de découverte aux besoins des autres tout en découvrant un métier, des coutumes, la culture locale, un mode de vie.



Mes compétences :

AS/400

Négociation commerciale

Tourisme

GDS: Amadeus, Apollo by Gallileo(Canada), Gallileo

Elaboration de brochures (français/anglais)

Conseils et Vente en B2B

Elaboration de devis et itinéraires sur mesure