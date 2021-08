Lauranie NONOTTE

En charge de la formation marketing et de l'expérience client VIP dans une maison de luxe depuis 5 ans



L&D

-Elaboration et déploiement de la stratégie globale de formation des marques de cognac

- Mise en place d'un curriculum pour toutes les fonctions du groupe (opérationnels, commerciaux, marketing, experts)

- Collaboration avec la Direction RH pour la mise en place du suivi et de l'évaluation des programmes de training

- Constitution d'un panel de SME

- Création d'un comité training transversal (portefeuille)



eLEARNING

- Digitalisation des programmes de formation et académies

- Développement des expériences VIP au siège de la Maison Rémy Martin



EXPERIENCE CLIENT

- Formation des clients (CHR, individuels, VIP)

- Conception et animation des expériences et dégustations