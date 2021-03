Laure BARILLEAU

Diplômée ingénieur chimiste de l’école Chimie ParisTech, j’ai acquis des compétences dans le domaine des cosmétiques et de l’agroalimentaire. Grâce à mes expériences au sein des sociétés Unilever et L’Oréal, j’ai appréhendé différents départements comme la recherche et le développement, la production et la communication scientifique, me permettant d’avoir une vision globale de la conception d’un produit jusqu’à son lancement sur le marché.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations concernant mon profil.



Mes compétences :

Microsoft office

Chemdraw

Food

Cosmétique

Chimie

ChemStation (Agilent)

R&D

Biens services grande consommation