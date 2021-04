Laure BATTISTELLA

J'ai exercé dans différents secteurs d'activité pendant 12 années. Il en résulte un solide socle de compétences transversales dans l'administratif, le commercial et les ressources humaines.

Aujourd'hui, mon projet est le suivant : me spécialiser dans les ressources humaines et plus particulièrement le recrutement , en mettant à profit l'ensemble de mes compétences.

Je vise à long terme le poste de Chargée de recrutement. Mais consciente que je dois encore acquérir de nouvelles compétences pour y prétendre, je suis à la recherche aujourd'hui d'un poste d'Assistante de recherche ou de recrutement.



Mes compétences :

Gestion événementielle

Gestion de projet

Accueil physique et téléphonique