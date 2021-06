Laure BUCAS

Plus de 15 années d'expertise RH au service des politiques de recrutement et de mobilité dans un environnement de travail multisite en transformation, mont permis dacquérir une connaissance des métiers et des compétences associées, en interaction avec les besoins des opérationnels et de lorganisation et les évolutions de la stratégie de croissance ou de décroissance.

Ces sujets mont apporté le recul nécessaire pour analyser et anticiper les besoins en compétences et élargir mon périmètre de responsabilités à la

formation professionnelle.

J'ai contribué à la mise en place des actions de formation individuelles, collectives et internes dans le contexte de la réforme de 2014 et 2018.



Mon objectif aujourd'hui est d'accompagner une entreprise, orientée business et clients, et ses collaborateurs dans leur évolution respective, dans une logique participative et fédératrice, proposer et mettre en oeuvre les solutions adéquates de développement des compétences, à l'heure du e-learning et de l'expérience collaborateurs pour une société apprenante et agile.