Laure CASASOLE

Ma Formation et mes expériences m'ont permis de développer une expertise forte en tant que Responsable de Service Clients.



Lors de mes expériences pour les groupe LVMH et Richemont j'ai pu appréhender les exigences d'une clientèle internationale tout en développant mes connaissances Produits (Joaillerie, Horlogerie, Maroquinerie).



Actuellement chez Jacadi, en tant que responsable de Service Clients j'ai l’opportunité de comprendre et d’analyser les enjeux de la relation clients afin de générer de la préférence dans un marché hautement concurrentiel. Je développe également de nouveaux services, de nouveaux process et je suis autonome et proactive dans mes missions.



Mes compétences :

Luxe

Marketing

Management

Gestion de projet

Web

Relations clients