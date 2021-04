Laure-Elise DENIEL

Mon double diplôme d'ingénieur Bâtiment acquis auprès de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et mon Master en Urban Planning obtenu à l'Université du Queensland à Brisbane, Australie, m'ont permis de développer à la fois des connaissances techniques dans ces deux domaines, ainsi qu'adaptabilité et rigueur.



Appréciant le travail et l'esprit d'équipe, l'autonomie et la prise d'initiatives me paraissent tout aussi importants.



Je travaille aujourd'hui au sein du service développement immobilier de BATIGERE, bailleur social en Île de France, pour lequel j'interviens sur des projets de construction.



Mes compétences :

Office

Autocad 2D

Sketchup

Logement social