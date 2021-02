Laure EVRARD

Rigoureuse, polyvalente et ayant un fort esprit d'équipe je peux rapidement devenir une collaboratrice efficace pour votre entreprise.



J'aime apprendre et relever de nouveaux défis. Ces traits de caractère m'amène à me dépasser et m'impliquer dans mon travail afin d'atteindre les objectifs qui me sont fixés.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

Recrutement

Administration Du Personnel

Formation

Saisie des éléments variables des paies

Esprit analytique

Bureautique

Dynamisme

Esprit d'équipe

Empathie

Assiduité

Synthèse rédactionnelle

Gestion de la relation client

Relationnel

Gestion de sinistres

Autonomie professionnelle