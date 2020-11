Laure HAUTESSERRE

Bonjour,

je suis à la recherche d'un nouvel emploi.

En effet depuis juillet 2015 j'ai quitté mon emploi pour suivre mon mari lors de sa mutation professionnelle.

Depuis mon arrivée au Gabon a Libreville je fais du bénévolat et ce depuis plusieurs mois dans une association pour enfants défavorisés. Je souhaite aujourd'hui trouver un emploi à Libreville pour pouvoir apporter mes expériences et mon professionnalisme à une nouvelle entreprise.

Forte de caractère, n'ayant pas peur de la nouveauté ni du changement je suis ouverte sur toutes propositions professionnelles.



Pour me contacter : laure_144@hotmail.fr.