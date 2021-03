Laure QUILLET

DIPLOMES



2009 : Diplôme d'Etat de Conseillère d'Orientation Psychologue à l'INETOP (75), après obtention du CRECOPS (concours de recrutement des COPS)



2007 : Diplôme d'Université de Psychologie Projective à l'Institut de Psychologie (92) de l'Université René Descartes Paris V

Tests Rorschach et TAT public ado et adulte à visée de diagnostic psychopathologique



2006 : MASTER Professionnel de Psychologie avec mention Spécialité Psychologie Clinique et Psychopathologie de l'adolescent et de l'adulte de l"Université Paris V



2004 : LICENCE de Psychologie à l'UFR de Sciences Humaines de l'Université de Rouen (76) - Mention Bien



2002 : BAFA



2001 : Baccalauréat Littéraire - Mention Très Bien

participation au concours général de Philosophie en terminale





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Novembre 2008 à mai 2009 : stage au Centre d'Information et d'Orientation de l'Haÿ-les-roses (94)



Octobre 2007 à mai 2008 : stage au Centre d'Information et d'Orientation de Montrouge (92)



Octobre 2006 à Juillet 2007 : Animatrice au centre de loisirs "Loisirs Pluriel" (75), qui accueille des enfants avec tous types de handicap parmi des enfants valides



Octobre 2005 à Juin 2006 : Stagiaire au Centre d'Aide au Travail "Institut Seguin" du Kremlin-Bicêtre (94):

animation d'un atelier d'expression (par la médiation de la danse moderne et de l'expression corporelle) avec 4 patientes psychotiques déficitaires



Septembre 2005 : Stagiaire au sein de l'Institut Médico-Educatif pour enfants et adolescents d'Ecouis (27)



Août 2005 : Animatrice et Assistante Sanitaire dans un séjour adapté organisé par l'UFCV (75) pour adultes infirmes moteurs cérébraux (IMC)



Octobre 2004 à Mai 2005 : Stagiaire en psychiatrie adulte au Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel "Louis le Guillant" (75), structure extra-hospitalière du secteur 9 du centre hospitalier Esquirol. Ce stage a consisté en :

- l'animation d'ateliers thérapeutiques

- la participation aux réunions post-groupes de réflexion

- la passation de tests psychologiques à des patients schizophrènes dans le cadre d'un travail de recherche



Etés 2001 à 2004 : Animatrice dans divers CLSH (27 et 76) avec des enfants de 5 à 10 ans et des adolescents de 11 à 14 ans



Mes compétences :

Tests projectifs

Bilans psychologiques

Psychiatrie

entretiens psy

conseil en orientation