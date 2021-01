Psychologue depuis 21 ans



- En 1999 j'ai tout d'abord exercé à Paris au sein de Cabinets de Ressources Humaines comme Psychologue du Travail, pour analyser, former et accompagner les patients "Entreprises".



- En 2009, je me suis spécialisée dans la gestion de la souffrance au Travail.



- En 2017, j'ai ouvert mon cabinet de psychologie à l'Est de Montpellier (Mauguio), pour recevoir les adultes, adolescents et enfants dans un accompagnement thérapeutique.

Je propose également des téléconsultations pour les expatriés ou les personnes qui ne peuvent pas se rendre à mon cabinet.

Enfin, j'ai rejoins ALPHE en qualité de bénévole dans la lutte et la prévention du harcèlement scolaire.



- Depuis 2019, formée à l'approche systémique, je propose en plus des thérapies individuelles et des soutiens psychologiques, des thérapies de couples et des thérapies familiale.



COVID-19 : Je propose des téléconsultations et vous reçois à mon cabinet avec le respect des gestes barrières.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information.



Bien à vous,

Laure RAFFRAY

http://www.psychologue-mudaison.fr



Mes compétences :

Ressources Humaines

Approche directe

Industrie chimique

Recrutement

Industrie pharmaceutique

Coaching

Gestion des carrières

Taleo

Relation

AD-Men

Psychologie sociale

Psychologie du travail

Psychologie