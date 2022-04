Fabienne FLORES

Psychologue clinicienne depuis 1997



- spécialisée en psychogérontologie et formatrice durant 10 ans pour un organisme de formation agrée ,



- diplômée en psychopathologie du jeune enfant et travail clinique et analytique en crèches et auprès des assistantes maternelles , collaboration transversale avec les PMI et CAMPS



- Réalisations de projets cliniques en EHPAD depuis 10 ans ( atelier écriture, peinture, mosaiste, soutien psychologique aux personnes âgées et à leurs proches, formations destinées tant aux aidants qu'aux professionnels de santé et aux bénévoles intervenant en maison de retraite;)



- Mise en place des "repas partagés" depuis 2012 pour personnes vieillissantes et repérées comme dénutries et psychodépendantes en collaboration avec les équipes soignantes , infirmières et paramédicale donnant des résultats bénéfiques et durables ,



- PAP ou projet d'accompagnement personnalisé selon le modèle Humanitude en respectant les textes de l' ANESM et de l'ARS (évaluation de l'ARS en novembre 2014 = A+ pour le PAP et la vie en secteur protégé )



- collaboration avec le service de soins à domicile, et les réseaux d'aide; visite à domicile, évaluation, participation à l'écriture du projet d'établissement ;



