Laure RUIZ MARTINEZ

Bonjour,



Je suis naturopathe holistique certifiée: phytothérapie, aromathérapie, conseillère Fleurs de Bach et élixirs.

Je suis également certifiée en EFT (Emotionnal Freedom Technical) technique de libération des émotions.

Certifiée en Ennéagramme.

J'accompagne des personnes atteintes des syndromes d'Ehler-Danlos, de la fibromyalgie, des maladies chroniques, inflammatoires, des maladies rares et des personnes souhaitant bien vieillir et égelment des personnes en difficulté de conception et même après.



Je pratique la relaxation, la revitalisation et praticienne en technique bien être (a but non thérapeutique), certifiée en massage suédois (dit californien), je pratique également le massage intuitif.

J'ai suivi une formation de psycho praticienne que je n'ai pas souhaité validé pour le moment.

Je suis actuellement une formation aux techniques cognitives et comportementales.



Je reste ouverte à une proposition de prestations, de partenariat (partage de cabinet, conférences, ateliers, consultante en entreprise, en milieu hospitalier) dans le secteur des médecines douces, du bien être et de l'écologie, des livres, de l'écriture.



Contact: naturopatherelaxation@gmail.com



J'anime et co-anime des ateliers d'écriture notamment à Quéven et sur Lorient avec l'association: "les yeux fermés", la communauté de l'imaginaire du Pays Lorientais et clubs d'écriture.

Je porte également un intérêt pour le secteur artistique.



Je m'intègre facilement dans une équipe, tout en étant capable de travailler seule.

Je veux pouvoir apporter mon expérience et savoir dans votre entreprise, en centre hospitalier.



Un CV donne un intérêt à une candidature mais on oublie trop souvent le vécu de la personne, son propre chemin de vie (personnel, associatif..) ce qui lui donne des réelles compétences.

Mon expérience en tant que personne ayant un handicap est aussi un plus et non un frein dans mon travail.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Travail associatif

Autonomie et sens de l'adaptation

Massage relaxant

Polyvalence – Rigueur – Méthodes

Management

Gestion du stress

Conférences

Atelier bien être et de naturopathie

Atelier d'écriture

Aromathérapie

Phytothérapie

Nutrithérapie