Laure TIRROLONI

Formatrice mindfulness et auto-hypnose.



Auteure et conférencière sur le sujet de la libération mentale et le contrôle des émotions , je crée en 2019 la méthode L.M. ( accompagnement des transformations profondes)

Certifiée praticienne PNL , créatrice de l'accompagnement "vaincre et renaître" ou comment se défaire d'habitudes nocives définitivement en quelques semaines.



Hypnothérapeute présentiel et à distance-



- Addictions ( tabac et alimentation)



- Gestion du stress



- Phobies et peurs



- Confiance en soi



- Douleurs





Livres :



Vaincre et renaître (disponible en ligne et en librairie-sevrage tabagique)



L'éveil de la conscience,l'équilibre des Forces (disponible en ligne et en librairie)





Je pratique une thérapie "miroir" qui permet d'identifier les freins et les cadenas, libérer la parole, puis une fois les cadenas mise en lumière, les exercices permettent de passer les paliers en toute sérénité.



Des exercices pratiques sont proposés au quotidien dans le but d'apprendre à se libérer des peurs , des stress ou des angoisses et ainsi s'ouvrir à de nouvelles possibilités.



Chaque jour est une opportunité d'apprendre, de rencontrer , d'explorer , d'expérimenter , de ressentir.... La vie est une école mystérieuse qu'il nous est offert de rendre merveilleuse.



Le monde dans lequel nous vivons est bien plus complexe et riche que la plupart des humains le perçoivent. Etre douée de capacités extra sensorielles est un cadeau précieux.



Dans mon dernier livre, je raconte le cheminement de léveil , les difficultés , les émerveillements et les moments de grâce.



Transmettre n'est pas un pouvoir, c'est un devoir.



Prendre soin de son corps , de son état émotionnel et de son esprit , c'est commencer à réparer un morceau de la nature , nous faisons partie intégrante de l'équation.



Nous avons tous le droit au bonheur , je vous propose de vous mettre à l'oeuvre.