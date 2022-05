Laure VIVES

Etudiante à l'ISCOM (Institut supérieur de communication) de Strasbourg, en relations publiques, relations presse & événementiel, je souhaite évoluer dans le milieu des ONG ou de l'IT..



J'ai effectué plusieurs stages depuis le début de mes études dans divers domaines : communication corporate, web marketing, publicité, relations presse etc.



D'une nature dynamique, sociable et consciencieuse, je pense pouvoir apporter un petit plus en matière de créativité à votre entreprise.



J'ai dans l'optique de me spécialiser lors de mon Master en communication d'influence et relations publiques à Paris, pour pouvoir exercer au sien du siège d'une grande ONG.



Si vous souhaitez me solliciter pour plus d'informations ou une potentielle offre de stage, je suis disponible au 06 64 41 79 23.

Adresse mail: viveslaureiscom@gmail.com



J'espère être à la hauteur de vos attentes !







Mes compétences :

Graphisme

Communication corporate

Relations Presse

Relations Publiques

Marketing stratégique

Communication événementielle

Blogging

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Webmarketing