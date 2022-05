Laure VOUIN

Autonome, rigoureuse, organisée communicante et pédagogue, je suis dotée d'une intelligence

émotionnelle et relationnelle, de bonnes capacités d'analyse et de prise de recul me permettant d'impulser le changement avec efficacité. Mon affirmation personnelle, mes capacités à challenger et à accompagner mes interlocuteurs, associées à mon goût du terrain et du travail en mode projet me garantissent une bonne réussite dans mes fonctions.



Forte de mes aptitudes à la rigueur et au management des hommes, ainsi que de mes capacités de réactivité et d’adaptation, j’ai acquis au travers de mes expériences des connaissances approfondies dans les métiers du Transport Routier, de la Logistique en chantier de Travaux Publics, dans le management d’équipe et en gestion de Ressources Humaines, ainsi qu’en Logistique d’entrepôts..



Mes compétences :

Gestion de projet

SAP

Pack office