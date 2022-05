Laure ZILLIOX

À la suite de l'obtention de mon diplôme en 2012 de Grenoble INP-Pagora, j'ai décidé de partir travailler à l'étranger afin de développer mes capacités linguistiques et d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. J'ai alors réalisé un VIE d'un an au sein de la société M'Pack – Groupe MPO à Cologne en Allemagne en tant que Chef de projet. Souhaitant mettre à profit cette expérience en améliorant mon niveau d'allemand, j'ai effectué ensuite une formation intensive d'allemand.



Ouverte d'esprit, consciencieuse et déterminée, j'apprécie le travail en équipe. Je m'intéresse aux sujets techniques et au travail par projet, au niveau client ou entreprise. À travers mes différents emplois, j'ai su m'adapter à des atmosphères de travail diverses et m'intégrer dans plusieurs équipes. Mes expériences et ma formation à Grenoble INP-Pagora m'ont apporté des compétences variées, que ce soit dans le domaine des industries graphiques et de l'emballage, mais aussi dans des domaines annexes, notamment dans l'environnement.



Je suis actuellement à la recherche d'une opportunité dans le domaine des industries graphiques ou du packaging avec une dimension internationale en tant que Chef de projets ou Ingénieur développement. Je souhaite mettre en valeur et développer mes compétences techniques et humaines au sein d'un poste enrichissant et dans une entreprise dynamique avec une atmosphère de travail stimulante.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénierie

Packaging