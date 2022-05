Romain GASC

Actuellement Ingénieur application



Intéressé par : Poste à responsabilité (gestion d'équipe ou responsabilité technique).

Réalisation de projets internationaux, Développement et optimisation de systèmes.



Spécialités :

- Développement d'outils et d'interfaces graphiques d'exploitation d'usine, sous différentes architectures (machines et serveurs) sur des lignes de fabrication industrielles, pharmaceutiques, publiques ou minières.

- Développement sous Wonderware (Archestra, Intouch et ActiveFactory), IFIX, Factorytalk view, WinCC flexible, Vijéo, ou RSview32

- Mise en relation et programmation des automates Siemens (S7), Rockwell (RsLogix 5 à 5000)et Schneider (Unity).







Mes compétences :

Certification Wonderware App Server 2012

Certification Wonderware Intouch 2012 (10.5)

Certification Wonderware Historian Client 10.0

Xsl

Xml

PL7 Pro

Gestion de projet

IHM

Wonderware System Platform

SIMATIC WinCC flexible

Wonderware InTouch

Automatismes industriels