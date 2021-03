Laureen BOUYSSOU

Auteur jeunesse, j'ai publié 31 livres et jeux aux éditions Fleurus, Mame, Auzou, Millepages, Mila, Hachette, Larousse, Delcourt et Steinkis. J'ai également écrit 13 histoires pour Milan presse. Je m'implique dans divers projets, sous licence ou non : "livres dont tu es le héros", documentaires, atlas, dictionnaire, album, cahiers d'activités, adaptation BD, boîtes à questions, jeu de cartes... Pour les éditions Mame (Fleurus), je travaille sur des projets religieux (livres-jeux, boîtes à questions, bibles). Certains ouvrages ont été traduits en polonais, coréen, italien et/ou espagnol.

Journaliste de formation, je suis également pigiste pour les hors-séries de la revue "Sciences et Avenir" (articles d'histoire et de science).



Dernières parutions :



Mars 2021

« La Corse », collection La grande imagerie, documentaire, Fleurus éditions,

8 ans et +



Janvier 2021

« Un trésor pas comme les autres », adaptation d'un épisode de la série « Rev & Roll », Hachette jeunesse licences



Octobre 2020

- « Mon atlas du monde », Auzou éditions, dès 6 ans

Illustré par Vinciane Schleef

- « J'explore les forêts du monde », cahier d'activités, Mila éditions, dès 5 ans

Illustré par Rebecca Romeo

- « Les mystères de la forêt ensorcelée », livre-jeu à énigmes, Larousse jeunesse, dès 8 ans

D'après l'univers de « La forêt ensorcelée » d'Anne-Gaëlle Balpe

- « Le quiz Loupio », Mame éditions, 7 ans et +

Boîte de jeu d'après l'univers des BD créées par Jean-François Kieffer