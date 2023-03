Conseil RH et management. Nouvelle Aquitaine. Via industries et Sud Management

Formation coaching managers grands comptes à Nouméa. Coaching réorientation pro cadres et demandeurs d Emploi. Formation en communication. Co construction de programmes pôle formation continue de Centrale Nantes. Pendant 5 ans : Responsable des enseignements Management et Leadership, Communication et Sociologie des entreprises à lÉcole Centrale Nantes - Ingénierie pédagogique, management, tutorat .

Consultante pour CSP Formation Management notamment pour Total, PSA, Orange...

Responsable communication pour MARINE OUEST SERVICE Concession BENETEAU - à Pornic. Mail direct : laurence.bertho.leborgne@orange.fr

Laurence Bertho Peintures : Page Facebook. Artiste peintre, réalisations sur commande.



Mes compétences : RH Management formation et conseil diagnostic accompagnement

SKI alpin. Peinture

Communication écrite et orale

Ingénierie de formation

De l'analyse et du conseil.

Sens de l'écoute