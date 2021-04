Thierry LEBORGNE

Après une expérience terrain de vingt ans comme ingénieur commercial en bureautique et en informatique, je souhaite m'orienter vers la transmission des savoirs et la formation.



Mon expérience d'animateur de ski puis d'éducateur de rugby, m' a permis d'enrichir ce parcours.



C'est pourquoi j'aimerais me tourner aujourd'hui vers les métiers de l'animation et de l'encadrement.

De préférence avec les jeunes de 9 à 18 ans, public que j'ai pu accompagner dans mes fonctions d'animateur et d'éducateur de rugby.



Mes compétences :

Transmettre et partager mes connaissances

Animer des groupes

Commercial

Empathie et sens de l'écoute

Analyse des besoins

Educateur de rugby bénévole

Animateur de ski diplômé

De l'analyse et du conseil.