Laurence LOUATRON

Après avoir été en charge pendant près de 15 ans de la communication de l'Ecole Centrale Nantes, je suis mobilisée pour une nouvelle mission passionnante : créer et développer l'offre de formation continue de Centrale Nantes.

Notre offre s’aligne sur la formation initiale dispensée à l’ensemble des étudiants de Centrale Nantes, dans les domaines scientifiques, technologiques et managériaux pour lesquels elle est légitime. Il s'agit d'une offre de Formation Continue Experte à travers laquelle nous souhaitons transmettre nos expertises, issues d'un processus de fertilisation croisée entre le monde académique et le monde des entreprises.

D'ores et déjà, nous pouvons apporter une réponse sur mesure aux besoins de formation de chacun dans le cadre de programme intra-entreprise ou inter-entreprise, particulièrement sur des thématiques telles que :

- le Développement Durable,

- la Construction de son E.A.P. - environnement d'apprentissage personnel (MOOC ITyPA)

- les Energies marines Renouvelables,

- les Composites et matériaux avancées,

- le Génie Parasismique

- la Thermodynamique des Systèmes Moteurs,

- les Systèmes d’Informations Géographiques,

- le Leadership,

- la communication "client" dans l'ingénierie d'affaires,

- la Vulgarisation scientifique…

Ces formations permettront à chaque stagiaire d’acquérir des compétences immédiatement transposables dans leur situation professionnelle.



Notre dispositif de formation nous permet également de proposer des formations diplômantes et certifiantes :

o Ingénieur de spécialité BTP

o Ingénieur de spécialité Mécanique

o Mastère Spécialisé Composites ( en cours de certification RNCP)