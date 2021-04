Laurence BOYRE

Mes atouts :

-Plus de 17 ans d’expérience en qualité et production en IAA

(salaisons, atelier de découpe de viandes, fabrication de viande hachée, plats cuisinés, traiteur….)

-Rompue à de nombreux outils de production et de processus, aux contraintes de production, au respect des rendements et des coûts de production

-Attachée à la qualité intrinsèque des produits, au respect du client, à la conformité du site, au travail d’équipe et de terrain.



Mes compétences :

Traçabilité

HACCP

Sécurité alimentaire

Gestion de la qualité

Travail en équipe

Management

Gestion de la production

Gestion du personnel