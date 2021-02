Laurence CAMPAS

J'assiste commercialement MAPCLIM, société experte en aéraulique et hydraulique sur les systèmes CVC.

Le pragmatisme de nos équipes se matérialise sur 3 axes :

- Performance des réseaux (équilibrage, gain énergétique ...)

- Conformité des zones à empoussièrement contrôlé et des équipements de protection collective : Qualification, contrôle périodique, remise en conformité

- Assainissement de l'air : Qualité de l'air intérieur, dossier d'installation, rendre conforme les installations de traitement d'air

auditer, préconiser, piloter former, assistance technique pour des actions correctives, le dynamisme de MAPCLIM repose sur ses ressources internes qui offre la polyvalence nécessaire pour répondre aux enjeux des secteurs où nous intervenons (du tertiaire, à la santé et jusqu'au nucléaire...)



Mes compétences :

Assistanat

Assistanat de direction

Recrutement

Ressources humaines

Vente

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Office

Internet

Comptabilité

Secrétariat