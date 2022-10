Artiste peintre et dessinatrice, Laurence Cornou est également auteur de bd et d'albums pour la jeunesse (éditions Plon, Hachette, Pippa, Faton...). Ses fusains et dessins sont exposés en permanence à la galerie du Jansanet, 45 rue de la cité à Troyes. En juin elle a participé au salon "Art sur le Fil" à Alençon, en septembre au "Salon de la Figuration Critique" au Bastille Design Center à Paris. Fin octobre ce sera le Salon des Arts Visuels du 11e du 26 au 30 octobre et en décembre la remise du Prix du Jury attribué par les éditions Tribew lors du concours organisé en partenariat avec la maison des Artistes.



:: Site :Array

:: Contact : l.cornou@yahoo.fr



Merci de votre visite et à bientôt !



Mes compétences :

Webdesign

Peinture

Illustration

Infographie

Photo

Bande dessinée

Dessin

Arts plastiques

Rough

Graphisme