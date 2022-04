Laurence D’EXELLE

Tél : 07.86.55.12.38

Email : dexelle.laurence@yahoo.fr



Depuis 25 ans, j’exerce avec passion et succès divers postes à responsabilités à l’international (Grande-Bretagne, France, Maroc) dans divers secteurs (hôtellerie, tourisme, évènementiel, linguistique, académique, culturel). Mes précédents employeurs ont particulièrement apprécié mes qualités d’organisation, d’adaptabilité, ma conscience professionnelle et mon aisance relationnelle. De nationalité belge, parfaite bilingue français/anglais (avec des notions d'Arabe dialectal), ayant vécu l’immersion et l’intégration dans divers pays et cultures, j’ai un esprit d’ouverture propice à notre ère de mondialisation.



ATOUTS



* Excellent relationnel, esprit d’équipe et d’ouverture

* Adaptabilité, polyvalence, réactivité, efficacité, dynamisme

* Connaissances linguistiques et multiculturelles (22ans Belgique, 18ans GB/USA, 5ans France, 1 ½ an Maroc)



COMPÉTENCES



* Création et gestion de projets (touristique, évènementiel, linguistique, académique, etc.)

* Coordination et supervision de l’aspect administratif, logistique et comptable

* Communication et rôle transversal entre différents services, fournisseurs, clients, prestataires extérieurs

* Contribution à la réflexion de développement (mise en place de nouvelles procédures et actions)

* Participation à la création de plan de communication et d’action interne et externe

* Parfaite bilingue français/anglais (18 ans en GB/USA), notions d’arabe dialectal

* Connaissances informatiques : utilisation des suites bureautiques, de logiciels spécialisés et des outils internet



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2012-2014 Diverses Missions, Marseille, France



• Traduction consécutive pour conférence pour le MUCEM, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

• Assistanat divers (professionnel et personnel) de façon ponctuelle pour un cabinet médical

• Cours d’anglais privés pour étudiants



2012 Directrice opérationnelle et stratégique

Marrakech Riads, Marrakech



• Réorganisation et restructuration administrative, stratégique et commerciale du groupe

• Direction de l’un des Riads du groupe (Al Jazira, 15 chambres)



2010-2012 Directrice opérationnelle et commerciale

La Ferme Berbère, Marrakech



• Gestion des 3 activités : Gite (12 chambres), Table d’hôte, Spa

• Développement commercial via la création de séjours à thème



2008-2010 Coordinatrice Académique Internationale

Euromed Marseille, Ecole de Management



• Préparation au parcours à l’international et suivi individuel et collectif des étudiants français et internationaux

• Liaison avec les 130 universités partenaires dans le monde

• Organisation et développement de l’internationalisation des programmes et de l’école



2005-2007 Coordinatrice de Programme & Assistante de Direction

The American Center, Marseille



• Coordination du programme universitaire américain (American University Center of Provence)

• Supervision de l’école de langues (International Cultural Services)



1989-2004 Chef de Produit & Coordinatrice de Projet

Tours opérateurs réceptifs sur les marchés européen, américain & asiatique



• Organisation & gestion de programmes, d’événements, conférences & séminaires

• Négociation prix & contrats avec les différents prestataires

• Etablissement de forfaits, rédaction d’offres de vente

• Représentation commerciale et participation aux salons professionnels



FORMATION

1998 Diplôme en Architecture d’Intérieur, Chelsea College of Art & Design, Londres

1987 Graduat en Tourisme, ISALT (Institut Supérieur Animation Loisir Tourisme)

1985 2 années de Psychologie, UCL (Université Catholique de Louvain-la-Neuve)



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Belge, née le 19/11/65 (48 ans), divorcée (sans enfant), permis B

Loisirs :bénévolat, voyages, photographie (expo photos sur le Carnaval de Venise), sculpture, concerts & expositions



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de projet

Suivi de projet

Communication

Développement commercial

Développement international

Gestion des ressources humaines

Supervision quotidienne

Stratégie d'entreprise

Stratégie de communication

Stratégie commerciale

Interface client

Logistique

Réactivité

Dynamisme