Laurence DE GUILLEBON (LYON LYNCH)

Compétences professionnelles:

1) Commerciale:

- Prospection, négociation, fidélisation

- Qualité d'analyse et de synthèse

- Élaboration et gérer des budgets

- Définition et mise en place d'une stratégie commerciale

- Veille concurrentielle

- Force de décision



2) Partenariats grands-comptes et immobilier

- Coordination de projets

- Encadrement et animation des équipes

- Pilotage des plans d'actions



3) Managériale

- Expérience dans le recrutement, l'animation et la formation de collaborateurs

- Coordonner l'activité des commerciaux et son suivi

- Faire monter en compétences les équipes



Pour une mise en relation direct : Deguillebonl@gmail.com



Mes compétences :

Qualité

Management

Gestion de projet

btob

Restauration

Restauration collective

immobilier

Vente

marketing

Conseil