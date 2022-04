Laurence DE LOS RIOS

J'ai débuté ma vie professionnelle dans le milieu sportif. J'avais deux casquettes: coach sportif et athlète de haut niveau.



Peu à peu, et dans le cadre de mes études, je me suis dirigée vers le secteur commercial. J'ai pu mettre en pratique la théorie de mes cours de vente et de marketing dispensés à la fac, tout en évoluant dans un milieu qui me passionne : le sport.



Cette transition professionnelle s’est déroulée en logique grâce à ma double compétence dans l’animation sportive et le milieu commercial.



Aujourd'hui, je cherche une nouvelle étape de carrière évolutive dans le domaine du sport (Fitness, Métiers de la forme), en adéquation avec mes aspirations.



Mes compétences :

Ecoute

Dynamique

Culture du résultat

Aisance relationelle

Pédagogie

Esprit d équipe