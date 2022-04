Laurence DE MARNIX

Après avoir prêté serment en 1988 au Barreau de Paris et Titulaire d'un DEA en droit des Affaires, j'ai commencé ma carrière d'Avocat à Paris, dans un cabinet de droit fiscal.

Les années passant, j'ai quitté Paris pour m'installer dans les Landes à Mont de Marsan et j'ai débuté une nouvelle carrière professionnelle en intégrant l'équipe du MEDEF LANDES.

Après avoir été responsable du service juridique du Medef Landes pendant 13 ans, et forte d'une expérience en droit du travail concrétisée notamment par un mandat de conseiller prud'homme au Conseil de Prud'homme de Mont de Marsan, j'ai décidé de reprendre ma robe d'Avocat et de m'installer à Mont de Marsan en 2007.

Depuis, je consacre mon activité professionnelle à conseiller les entreprises dans tous les domaines du droit social et je les défends bien évidemment devant les juridictions prud'homales.







Mes compétences :

Droit

Droit du travail

Conseil

Droit social