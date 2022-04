Laurence DEFOSSE

Sens des responsabilités et du contact, polyvalence



ACCUEIL – SECRETARIAT



 Accueil - Tenue du standard - Messagerie électronique

 Prise de rendez-vous - gestion de planning

 Traitement du courrier - classement - archivage

 Organisation de réunion et rédaction de comptes rendus

 Organisation d’évènements selon un budget pré établi - contacts fournisseurs - commandes - communication

 Pilotage de dossiers

 Utilisation de Outlook - Word – Excel – Internet



COMPTABILITE



 Etablissement de devis

 Facturation

 Relances clients

 Saisie des écritures comptables (fournisseurs, clients, banque)

 Encaissements, Gestion et vérification des comptes

 Remises en banque

 Gestion des stocks et des commandes

 Collaboration avec un expert-comptable

 Gestion administrative du personnel : saisie des congés et absences – tickets restaurant - consignes paie et frais





Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel