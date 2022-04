Laurence DEGRAEVE

Au travers de ma carrière professionnelle, j’ai été amenée à faire collaborer et évoluer des équipes, des experts, des managers de culture, de langue et d’expériences très diverses. J’ai découvert combien les entreprises sont riches en potentiels humains et en même temps, combien il est important d’être modélisant, de prendre du recul et de capitaliser sur les forces en marche. Depuis 2010, je suis active dans le domaine du coaching et de la formation afin de pouvoir accompagner les entreprises et les individus qui la composent dans le développement des compétences managériales. Les potentiels sont là, ils ne demandent qu’à s’ouvrir.



Trilingue : Français/Anglais/Néerlandais



23 ans d’expérience professionnelle en Belgique et à l’International

Gestion de Projet, Implémentation de projets Logistiques au niveau Européen, management et gestion d’équipes (manager coach) et gestion du changement.



Depuis 2010, coaching et consultance en organisation avec applications en termes de : Prise de poste de Managers (Junior, Middle, Senior), développement des compétences managériales, accompagnement lors de période de « transformation », coaching individuel et coaching d’équipe, Diagnostic Organisationnel (TOB)des dysfonctionnement d'une organisation afin d'agir sur les bons leviers



Formé au coaching par l’école Coaching Ways (Bruxelles) ; préparation de la certification ICF (ACC).