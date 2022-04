Laurence DELAPORTE

Avis aux professionnels de la communication, de la presse, des relations publiques, du journalisme, des associations et entreprises : après avoir travaillé vingt ans dans la presse écrite puis six dans la communication, j’ai envie de me réinvestir sur le plan professionnel. Cette décision est le fruit d'une longue réflexion et d'un cheminement personnel profond. Je me connecte au monde du travail et suit d’un œil curieux et avec le plus grand intérêt les annonces d’embauche dans la région.

Ville visée ? Montpellier et alentours.

Postes recherchés ? Chargée de communication, secrétaire de rédaction, assistante de formation, assistante de direction, assistante production et j’en oublie certainement. N’hésitez pas à me contacter. Toutes les idées, tous les challenges sont les bienvenus !



Mes compétences :

Conception et réalisation de revues

Coordination d’événements culturels et politiques

Rédaction | Relecture | Correction | Editing

Microsoft Publisher

Internet

Adobe Indesign

Sens du contact

Sens de l'initiative

Angais