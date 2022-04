Laurence DELESCLUSE

De nature curieuse, j’aime faire face à de nouveaux challenges.

Je m‘adapte, facilement, à mon nouvel environnement, que ce soit sur le plan humain ou technique.

Si l’on devait me définir, en quelques mots : franchise, rigueur et communication. Pour moi, les 3

contribuent à la bonne marche d’une entreprise, et sont, par conséquent, primordiaux.



Mes compétences :

Gestion d'équipe