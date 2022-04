Laurence DEMURGER

15 ans d'expérience dans le livre me permettent d'initier et gérer un projet éditorial de la commande du manuscrit à la commercialisation du produit fini en relation avec les auteurs et les collaborateurs en interne et en externe.

Passionnée par le livre, j'ai participé au lancement d'Amazon.fr et travaillé pendant 6 ans à la direction du Livre de Virgin.

Très bonne connaissance du marché du livre, de la diffusion et de la distribution et maîtrise de la chaîne graphique.



Mes compétences :

Amazon

Édition